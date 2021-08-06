Нидерландская велогонщица ван Риссен получила множественные переломы на ОИ

Токио, 6 августа. Велогонщица сборной Нидерландов Лорин ван Риссен получила ужасные травмы после падения во время выступления в кейрине на летней Олимпиаде в Токио.

У спортсменки зафиксированы переломы ребер, ключицы и ушиб легкого. В медучреждение ее доставили прямиком с соревновательной трассы по треку на велодроме в Идзу. Лорин ван Риссен будет находиться под врачебным присмотром, новое обследование у нее запланировано на пятницу.

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации белорусских тренеров из-за инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Специалисты также были вынуждены покинуть олимпийскую деревню.