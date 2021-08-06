«Фармстандарт» произвел наибольшее количество доз вакцины «Спутник V»

Москва, 6 августа. Компания «Фармстандарт» произвела более половины доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Всего «Фармстандарт» ввел в обращение около 60 процентов доз препарата. Остальное произвели компании «Лекко», «Генериум», и «Биокад», которые в совокупности с начала текущего года произвели 30 миллионов прививок.

НИЦЭМ имени Гамалеи разместил в России 11 тендерных запросов на производство 90,2 млн доз вакцины. Самостоятельно Центр смог создать около двух миллионов «Спутника V». Суммарная стоимость размещенных контрактов составляет порядка 95,2 миллиарда рублей.

Ранее правительство Ливана заявило о намерении ежегодно производить около 12 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Страна также хочет выпускать около 60 млн комплектов препарата «Спутник V» в год.