Роспотребнадзор: COVID-19 может спровоцировать необратимые изменения в организме

Москва, 6 августа. Коронавирусная инфекция способна к формированию необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту. Есть риск стать инвалидом, предупредили в Роспотребнадзоре.

Клинические проявления могут сохраняться длительное время у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекции. Встречаются астенический синдром и респираторные симптомы, отметила эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в беседе с РИА Новости.

«В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов», — заявила Плоскирева.

Последствия коронавирусной инфекции могут быть непредсказуемыми и опасными. У пациентов страдают не только легкие, но и кровеносные сосуды. Чаще всего заражаться инфекцией стали молодые люди. И единственным способом защиты от тяжелого течения болезни является вакцинация.