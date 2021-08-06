Алекса надеется на дружбу дочки и сына мужа от другой женщины

Москва, 6 августа. Выпускница «Фабрики звезд 4» Алекса призналась, что надеется на крепкую дружбу ее дочери от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева и его сына от прошлых отношений Тимуром.

Роман певицы со звездным тренером длится чуть больше года. По слухам, ради артистки Дайчев бросил свою невесту, танцовщицу Сашу Сивкову, когда та была беременна его сыном. Общаясь в Instagram с поклонниками, Алекса выразила надежду, что ее дочка, когда подрастет, будет в хороших отношениях со сводным братом.

«Надеюсь, придет время, и они будут дружить и поддерживать друг друга», — отметила 32-летняя певица.

При этом она добавила, что не собирается затягивать со вторым ребенком. Однако предугадать в такой ситуации невозможно.

«Здорово, когда есть брат, но все-таки девочки понимают друг друга лучше», — уточнила артистка.

Дайчев хорошо известен в кругах звезд. Он тренировал Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Митю Фомина и других селебрити. После того, как о романе с певицей стало известно, в сторону Алексы обрушились волны критики. Девушку обвиняли в том, что она разбила семью, а Сивкова осталась одна перед рождением ребенка. Однако выпускница «Фабрики» не раз заявляла, что не собирается вдаваться в подробности своей личной жизни, но заверила: никто никого не уводил из семьи.