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Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена
Политика
Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 августа. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена выведет отношения держав на новый уровень. Таким мнением поделился представитель Киева Дмитрий Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что власти страны последние несколько месяцев активно сотрудничают с администрацией президента Соединенных Штатов. Об этом дипломат заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой государственного департамента США Энтони Блинкеном.

«Я прибыл сюда, как вы сказали, чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень», — пояснил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины прибыл в Вашингтон в составе делегации, которая будет заниматься подготовкой к саммиту лидеров США и Украины, передает телеканал «Царьград». Также с главой ведомства приехал глава офиса президента Андрей Ермак.

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украина сша дмитрий кулеба
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