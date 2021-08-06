Шкодливый пес из Австралии развлекается запугиваем хозяйки на лестнице

Канберра, 6 августа. Пушистый хулиган по кличке Чачи нашел себе интересное развлечение. Пес начал пугать свою хозяйку Лидию, пока та поднимается по лестнице.

Австралийка Лидия Шерри каждый раз, поднимаясь по лестнице, должна быть готова к неожиданному появлению пса Чачи из-за угла. И хотя других людей питомец тоже пугает, именно хозяйка стала излюбленной жертвой для шуток собаки. Сама женщина не обижается на четвероного друга и иногда принимает участие в его играх.

Пользователи Сети умилились такому забавному поведению шкодливого пса. Но еще один видеоролик с участием смелого кота Василия не обошел стороной российскую публику. Питомец из якутской семьи встал на защиту своих хозяев и прогнал косолапого жителям леса.