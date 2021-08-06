Глава правительства Сент-Винсента и Гренадин получил ранение

Кингстаун, 6 августа. Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес был ранен неизвестными во время протестных акций в Кингстауне, столице государства.

Гонсалвес получил ранение в тот момент, когда попытался пройти через толпу протестующих граждан. Поводом протестов стали поправки в законодательство о здравоохранении, согласно которым некоторые категории государственных гражданских служащих обязаны пройти принудительную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Акции протеста также недавно прокатились в африканском государстве Гана. Там оппозиционная группировка провела в столице «Марш за справедливость», в рамках которого потребовала от властей скорейших социальных и экономических реформ.