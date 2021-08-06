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Зеленский назвал Крым «первой спичкой» в ссоре россиян и украинцев
Политика
Зеленский назвал Крым «первой спичкой» в ссоре россиян и украинцев
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ в будущем пожалеет о возвращении Крыма. По его словам, референдум 2014 года стал отправной точкой вражды украинцев и россиян.

В интервью телеканалу «Дом» глава государства выразил уверенность, что Москва совершила ошибку, возвратив Крым в состав России. Он также вновь произнес свой тезис, сказав что украинцы и русские не являются братскими народами, передает «Царьград».

«Российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа так друг к другу относятся», — сказал Зеленский.

Сам же украинский лидер недавно заявлял, что между украинцами и русскими нет ненависти. Зеленский выразил уверенность, что отношения между украинцами и россиянами испортились после референдума о присоединении полуострова к РФ. Однако жители территории сама приняли решение о возвращении в состав Москвы.

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