Моргенштерн посетил на Кубани мальчика с СМА, для которого собирал деньги

Краснодар, 6 августа. Рэпер Алишер Моргенштерн приехал в небольшой город Тимашевск в Краснодарском крае к семье Худоба, их маленький сын Илья борется со спинальной мышечной атрофией.

Чтобы спасти мальчика, ему нужно собрать почти 170 млн рублей на самое дорогое в мире лекарство Zolgensma. Сейчас собрано около 60% суммы, из них около 12 млн перечислил сам Моргенштерн. Его поклонники и подписчики в соцсетях также перевели в общей сложности несколько миллионов.

Pr Scr instagram.com / @smailik_iluwa

В Сети Алишер уже не один раз запускал флешмобы в поддержку Ильи Худобы. В первый раз сам рэпер перечислил мальчику миллион рублей, чуть позже еще более 666 тысяч.

Судя по видео в сторис музыканта в Instagram, в этот раз он решил лично навестить больного мальчика. Илье надарили игрушек, мальчик с удовольствием играл с Моргенштерном и его другом.

Pr Scr instagram.com / @morgen_shtern

Препарат Zolgensma предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии. Болезнь настолько быстро развивается, что к двум годам без лечения ребенок может умереть. Всего одна инъекция американского препарата способна спасти жизнь малышам, однако стоимость лечения просто неподъемна для большинства.

Глава БФ «Алеша» Алексей Зиновьев ранее в беседе с ФАН, комментируя баснословную цену на лекарство, напомнил, что компания-производитель «потратила огромное, колоссальное количество денег, времени на разработку препарата». Это коммерческая организация, и они должны вернуть затраченные средства.

В последнее время Моргенштерн часто подвергается критике на фоне своего аморального поведения. Заработанные деньги он тратит на запрещенные средства, неоправданно дорогие подарки невесте и собственный пиар. Именно поэтому, как считают некоторые пользователи Сети, он задумал кампанию для помощи больному мальчику. Этот шаг стал либо очередной попыткой пропиариться, либо способом почистить карму.