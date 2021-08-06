Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской

Токио, 6 августа. Юрий Моисевич и Артур Шумак, являющиеся тренерами олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за беглой легкоатлетки Кристины Тимановской.

Международный олимпийский комитет инициировал расследование по факту инцидента с отстранением белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Главными фигурантами расследования стали тренеры Моисевич и Шумак.

Решением МОК наставники олимпийцев были лишены аккредитации на Игры-2020 в Токио. Моисевича и Шумака также выслали за пределы деревни спортсменов.

Уволенная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская тем временем прилетела в Польшу. Правительство страны согласилось предоставить ей политическое убежище.