Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 04:38
04:34
Общество
Роспотребнадзор: COVID-19 может спровоцировать необратимые изменения в организме
04:27
Шоу-бизнес
Алекса надеется на дружбу дочки и сына мужа от другой женщины
04:15
Политика
Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена
04:13
Общество
Шкодливый пес из Австралии развлекается запугиваем хозяйки на лестнице
04:13
Происшествия
Глава правительства Сент-Винсента и Гренадин получил ранение
04:02
Политика
Зеленский назвал Крым «первой спичкой» в ссоре россиян и украинцев
04:00
Шоу-бизнес
Не умеет быть сволочью: режиссер Антон Федотов об актрисе Марине Могилевской
03:54
Общество
Моргенштерн посетил на Кубани мальчика с СМА, для которого собирал деньги
03:54
Спорт
Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской
03:39
Общество
Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос
Все новости

Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской
Спорт
Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Токио, 6 августа. Юрий Моисевич и Артур Шумак, являющиеся тренерами олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за беглой легкоатлетки Кристины Тимановской.

Международный олимпийский комитет инициировал расследование по факту инцидента с отстранением белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Главными фигурантами расследования стали тренеры Моисевич и Шумак.

Решением МОК наставники олимпийцев были лишены аккредитации на Игры-2020 в Токио. Моисевича и Шумака также выслали за пределы деревни спортсменов.

Уволенная белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская тем временем прилетела в Польшу. Правительство страны согласилось предоставить ей политическое убежище.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской
белоруссия тренеры кристина тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru