Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос

Вашингтон, 6 августа. Американская компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов для тех, кто хочет слетать в космос. Стоимость одного места начинается от 450 тысяч долларов.

Услугами компании уже воспользовался известный миллиардер Ричард Брэнсон. Космическое судно совершило суборбитальный полет на Земной орбите с пассажирами на борту.

Старт космического корабля Unity, на котором полетел Брэнсон, состоялся с первого в мире частного космодрома Spaceport America, в американском штате Нью-Мексико. Компанию по полету миллиардеру составила экс-сотрудница NASA Бет Мозес.