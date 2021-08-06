Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 04:38
04:34
Общество
Роспотребнадзор: COVID-19 может спровоцировать необратимые изменения в организме
04:27
Шоу-бизнес
Алекса надеется на дружбу дочки и сына мужа от другой женщины
04:15
Политика
Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Байдена
04:13
Общество
Шкодливый пес из Австралии развлекается запугиваем хозяйки на лестнице
04:13
Происшествия
Глава правительства Сент-Винсента и Гренадин получил ранение
04:02
Политика
Зеленский назвал Крым «первой спичкой» в ссоре россиян и украинцев
04:00
Шоу-бизнес
Не умеет быть сволочью: режиссер Антон Федотов об актрисе Марине Могилевской
03:54
Общество
Моргенштерн посетил на Кубани мальчика с СМА, для которого собирал деньги
03:54
Спорт
Тренеры олимпийской сборной Белоруссии лишились аккредитации из-за Тимановской
03:39
Общество
Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос
Все новости

Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос
Общество
Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 6 августа. Американская компания Virgin Galactic объявила о старте продаж билетов для тех, кто хочет слетать в космос. Стоимость одного места начинается от 450 тысяч долларов.

Услугами компании уже воспользовался известный миллиардер Ричард Брэнсон. Космическое судно совершило суборбитальный полет на Земной орбите с пассажирами на борту.

Старт космического корабля Unity, на котором полетел Брэнсон, состоялся с первого в мире частного космодрома Spaceport America, в американском штате Нью-Мексико. Компанию по полету миллиардеру составила экс-сотрудница NASA Бет Мозес.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Компания Virgin Galactic объявила старт продажи билетов в космос
космос virgin galactic билеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru