Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ начнутся в конце августа

Москва, 6 августа. Проверка боеспособности и эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки «Северодвинск» начнется в конце августа. Об этом сообщил осведомленный информатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Сарматы» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени заступят на боевое дежурство. Лидер России подчеркнул, что новое российское оружие представляет собой симбиоз передовых технологий и инноваций.

Российская армия уже получила ракетные системы «Кинжал» и «Авангард». Путин отметил, что программа перевооружения составляется с учетом новых видов оружия.