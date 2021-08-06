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Российским пенсионерам объяснили, чего ждать от изменения льгот на оплату ЖКУ
Экономика
Российским пенсионерам объяснили, чего ждать от изменения льгот на оплату ЖКУ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 6 августа. Российские власти обсуждают изменение льгот на оплату ЖКУ для пенсионеров. Эксперты ожидают, что изменятся не только льготы, но и сам принцип формирования тарифов.

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм» отметил, что на данный момент нет точного понимания, как именно будут формироваться тарифы. Предполагается, что для россиян, имеющих право на льготу, будут предложены более низкие базовые тарифы.

«Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100% от стоимости услуг ЖКХ», — заявил Минко.

Если же трудоспособные родственники живут в одной квартире с пенсионером, льготы они не получат, а тарифы будут делиться «пропорционально количеству проживающих».

По словам Минко, сейчас идет значительный поворот государства в «еще более социальное направление», поэтому возможно, что в скором времени введут нулевые тарифы по ЖКУ для некоторых категорий граждан.

Ранее ФАН сообщал, что российские пенсионеры обладают правом на целый ряд льгот федерального и регионального уровней. Однако далеко не все граждане знают о них и пользуются ими. К примеру, помимо права на бесплатную диспансеризацию и дополнительного оплачиваемого отпуска, пенсионеры могут получить возможность не платить некоторые виды налогов.

Читайте также: Выплаты на детей и налоговый вычет за спорт: что ждет нового россиян с 1 августа.

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жкх льготы
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