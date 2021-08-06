Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов вместе с «Барселоной»

Барселона, 6 августа. Каталонская «Барселона» официально объявила об уходе аргентинца Лионеля Месси, игравшего за клуб на протяжении всей карьеры. С сине-гранатовыми форвард добился высочайших успехов.

Первый матч в футболке «Барселоны» Месси провел в 2004 году. Всего за 17 лет в клубе аргентинец сыграл в 778 встречах, в которых забил 672 мяча и отдал 305 голевых пасов.

Помимо впечатляющих показателей эффективности, Месси завоевал с «Барсой» целый ряд трофеев как командных, так и личных. Представляя цвета «Барселоны», аргентинец становился десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и восемь раз — Суперкубок. Кроме того, он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды брал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также Лионель Мессии шесть раз удостаивался «Золотого мяча» — трофея лучшему футболисту года.

Новость об уходе Месси из состава «Барселоны» всколыхнула футбольный мир 5 августа. Клуб не смог заключить новый контракт с форвардом из-за финансовых правил Примеры.