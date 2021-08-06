Скабеева раскритиковала МОК за нападки на российские телеканалы

Москва, 6 августа. Телеведущая Ольга Скабеева выразила несогласие с заявлением Международного олимпийского комитета (МОК) об оскорблении новозеландского трансгендера Лорел Хаббард российскими медиа.

Слова представители МОК она назвала бредом, призвав к ответственности за свои слова. Она заявила, что телепередача "60 минут" никогда не оскорбляется. Скабеева добавила, что ее коллеги не являются гомофобами, а нынешняя политика западных стран слишком агрессивно навязывает меньшинства большинству.

«В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения, — мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов, — когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины», — подчеркнула телеведущая

Штангистка Лоррел Хаббард, которая стала первым трансгендером в истории олимпийского спорта, недавно покинула Олимпийские игры после неудачных выступлений. Поводом для недовольства МОК стал недавний эфир телепередачи "Время покажет", где один из ведущих во время эфира появился в женском парике, пошутил про нелегкую "долюшку женскую". В этом время на заднем плане демонстрировались кадры с выступлением Хаббард, пишет "Царьград".