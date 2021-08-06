Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 03:07
03:05
Происшествия
Береговая охрана Аляски занимается поисками пропавшего экскурсионного самолета
03:05
Экономика
Российским пенсионерам объяснили, чего ждать от изменения льгот на оплату ЖКУ
03:03
Спорт
Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов вместе с «Барселоной»
02:58
Общество
Скабеева раскритиковала МОК за нападки на российские телеканалы
02:45
Политика
Байден назвал штурм Капитолия попыткой силового захвата власти
02:42
Общество
Отказавшаяся от денег Жириновского пенсионерка прославилась на всю Россию
02:35
Экономика
Адвокат Кочерин предложил способ вернуть деньги из финансовых пирамид
02:27
Общество
Ряд симптомов после COVID-19 являются поводом для срочного обращения к врачу
02:11
Политика
Госдеп оставил прежними рекомендации по поездке граждан США в Россию
02:07
Общество
Италия объявила о введении COVID-пропусков
Все новости

Скабеева раскритиковала МОК за нападки на российские телеканалы

  /   Обновлено: 06 августа 2021 02:58
Общество
Скабеева раскритиковала МОК за нападки на российские телеканалы
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Москва, 6 августа. Телеведущая Ольга Скабеева выразила несогласие с заявлением Международного олимпийского комитета (МОК) об оскорблении новозеландского трансгендера Лорел Хаббард российскими медиа.

Слова представители МОК она назвала бредом, призвав к ответственности за свои слова. Она заявила, что телепередача "60 минут" никогда не оскорбляется. Скабеева добавила, что ее коллеги не являются гомофобами, а нынешняя политика западных стран слишком агрессивно навязывает меньшинства большинству.

«В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения, — мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов, — когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины», — подчеркнула телеведущая

Штангистка Лоррел Хаббард, которая стала первым трансгендером в истории олимпийского спорта, недавно покинула Олимпийские игры после неудачных выступлений. Поводом для недовольства МОК стал недавний эфир телепередачи "Время покажет", где один из ведущих во время эфира появился в женском парике, пошутил про нелегкую "долюшку женскую". В этом время на заднем плане демонстрировались кадры с выступлением Хаббард, пишет "Царьград".

Вернуться назад

Все новости / Общество / Скабеева раскритиковала МОК за нападки на российские телеканалы
мок олимпиада скабеева хаббард
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru