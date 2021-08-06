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Береговая охрана Аляски занимается поисками пропавшего экскурсионного самолета
Происшествия
Береговая охрана Аляски занимается поисками пропавшего экскурсионного самолета
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Джуно, 6 августа. Частный одномоторный легкий экскурсионный самолет пропал в районе Аляски. Известно, что на борту воздушного судна находилось шестеро пассажиров.

Экипаж самолета подал сигнал бедствия в 11.20 (22.20 по московскому времени). Спасателям удалось отследить сигнал аварийного радиомаяка, который находится в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности. На данный момент береговая охрана Аляски формирует отряд, который выдвинется на поиски пропавшего воздушного судна.

Недавно экипаж рейса Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией. Воздушное судно совершило успешную экстренную посадку в аэропорту Казани.

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