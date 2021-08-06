Байден назвал штурм Капитолия попыткой силового захвата власти

Вашингтон, 6 августа. Штурм здания Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа был попыткой добиться власти любой ценой. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Нынешний глава администрации Белого дома уверен, что в тот день сторонниками Трампа была предпринята попытка силового захвата власти. Об этом американский лидер заявил на награждении полицейских, защищавших здание конгресса.

Байдену недавно поступило открытое заявление от активистов борцов за мир, религиозных и общинных групп в связи с годовщиной бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Пацифисты попросили президента США отказаться от концепции нанесения ядерных ударов первыми.