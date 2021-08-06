Отказавшаяся от денег Жириновского пенсионерка прославилась на всю Россию

Москва, 6 августа. Ветеран войны Екатерина Романова из подмосковного города Искра в одночасье стала знаменитостью, отказавшись взять тысячу рублей у лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В конце июля Жириновский приехал в Истру в ходе предвыборного турне. Однако общение с местными жителями на городском рынке не заладилось. Политика отчитала пенсионерка, торгующая ягодами. Жириновский попытался пожертвовать тысячную купюру даме, но та решительно отказалась взять деньги, оценив жест как «показуху».

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» попыталось отыскать пенсионерку, ставшую знаменитой на всю страну. На Истринском городском рынке, где произошел инцидент, есть льготные места для местных пенсионеров.

«Жириновского «отбрила» баба Катя, но ее сегодня нет. После того как делегация ЛДПР покинула рынок, баба Катя собрала свой товар и ушла. Она была очень расстроенная. С тех пор мы ее не видели, уже неделю не появляется», — рассказали торговцы, подчеркнув, что поддерживают бабу Катю.

Екатерина Романова, героиня скандала, живет в старом, но ухоженном доме с красивым палисадником. Журналисты нашли ее, женщина до сих пор возмущена ситуацией.

«Ой, не хочу говорить! Ну что это такое: «дай ей тыщу»! Как собаке!» — посетовала пенсионерка в разговоре с журналистами.

Авторы издания отметили, что было заметно, как переживает Романова после того инцидента. Она рассказала, что пережила войну. Ей было всего десять лет, когда немцы заняли Истру. Зимой дом сожгли, а их с мамой и шестерыми братьями и сестрами выгнали на улицу. Всю оккупацию семья прожила в землянке.

После войны уже с мужем они отстроили дом. Всю жизнь проработали на одном месте: он на мебельной фабрике, она — на угольном заводе. Супруг уже давно умер, Екатерина живет в доме одна.

В деревне Сычевки, где живет Екатерина Ильинична, ее называют «наша боевая бабуля». Из ее знакомых никто не удивился произошедшей истории.

«Все вот этими руками! (про работу на своем огороде — Прим. ФАН). Каждому кустику кланяюсь. Всю жизнь прожила честно, ни копейки не попросила ни у кого, все своим горбом нажила. А тут мне подачка, как собаке. Не взяла! Мне эта тыща, тьфу! Еще и ославил меня на всю страну. Мне государство платит», — негодует Екатерина Романова.

Днем ранее сообщалось Жириновский вызвал споры еще одним своим заявлением. По его словам, людям необходимо отказаться от мяса.