Адвокат Кочерин предложил способ вернуть деньги из финансовых пирамид

Москва, 6 августа. Финансовые пирамиды бывают периодическими и в определенный момент перестают приносить деньги вкладчикам. Как вернуть свои средства, рассказал адвокат Владислав Кочерин.

Вытащить деньги из финансовой пирамиды на начальных этапах не так сложно, но трудности возникают при достижении этой схемы своих целей. По словам адвоката, судиться бесполезно из-за заранее выведенных средств по разным схемам, передает «Прайм».

«Единственный вариант, который может хоть как-то удовлетворить обманутого вкладчика в финансовую пирамиду — возбуждение уголовного дела на виновников о создании мошеннической схемы», — отметил Кочерин.

Виновных нужно привлечь к уголовной ответственности и составить обращение взыскания на их личное имущество. Лучший способ избежать рисков — не связываться с финансовыми пирамидами, заключил специалист.

Отличить финансовую пирамиду от надежной организации можно по нескольким признакам. Так первый тип будет искать способы обхода указаний Центробанка и искать пути заработка с клиента, подчеркнул аналитик Алекей Лашко.