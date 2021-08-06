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Ряд симптомов после COVID-19 являются поводом для срочного обращения к врачу

  /   Обновлено: 06 августа 2021 02:28
Общество
Ряд симптомов после COVID-19 являются поводом для срочного обращения к врачу
pixabay.com

Москва, 6 августа. Коронавирусная инфекция может наносить ущерб нервной системе человека, поэтому после перенесенного COVID-19 стоит проверить не только сосуды и легкие, но и работу мозга.

Человек чаще всего не замечает проблем с центральной нервной системой, поэтому необходимо проходить обследование. Указывать на поражение могут ухудшение памяти, «туман» в голове или потеря способности выполнять рабочие обязанности, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

«Если начали страдать когнитивные функции, то надо посетить невропатолога. Поражения могут быть более значительными, чем кажутся. [...] Я это к тому, что как только у вас появились проявления вроде «тумана» в голове, вялости и неспособности быстро решать какие-то задачи, надо обращаться к невропатологу», — порекомендовала Павлова.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее сообщил о снижении интеллектуальных способностей людей в мире. Это может быть связано с COVID-19, который вызывает нарушение когнитивных функций.

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симптомы коронавирус невропатолог
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