Госдеп оставил прежними рекомендации по поездке граждан США в Россию

Вашингтон, 6 августа. Госдепартамент США не изменил своих прежних рекомендаций для американцев по поездкам в Россию. Вашингтон по прежнему рекомендует воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Глава госдепа Энони Блинкен ранее провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Переговоры посвящены подготовке грядущего саммита между президентом страны Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом.

Дипломаты перед началом переговоров провели совместный краткий брифинг перед журналистами. В ходе пресс-конференции Блинкен в очередной раз выразил поддержку Вашингтона Киеву.