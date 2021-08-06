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Госдеп оставил прежними рекомендации по поездке граждан США в Россию
Политика
Госдеп оставил прежними рекомендации по поездке граждан США в Россию
wikipedia.org  /  United States Department of State

Вашингтон, 6 августа. Госдепартамент США не изменил своих прежних рекомендаций для американцев по поездкам в Россию. Вашингтон по прежнему рекомендует воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

Глава госдепа Энони Блинкен ранее провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Переговоры посвящены подготовке грядущего саммита между президентом страны Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом.

Дипломаты перед началом переговоров провели совместный краткий брифинг перед журналистами. В ходе пресс-конференции Блинкен в очередной раз выразил поддержку Вашингтона Киеву.

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