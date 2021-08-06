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Boston Consulting Group спрогнозировала размер углеродного сбора ЕС для России
Экономика
Boston Consulting Group спрогнозировала размер углеродного сбора ЕС для России
pexels.com

Вашингтон, 6 августа. Потенциальный размер углеродного сбора Евросоюза для России составит около 1,8-6,4 миллиарда долларов с 2026 по 2030 год. Об этом в своем прогнозе заявила Boston Consulting Group.

Европейский союз вводом такой пошлины хочет уровнять товары, которые произвели с минимальным количеством выбросов углекислого газа, и продукцию других, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ком

Ранее внезапный скачок стоимости газа и электроэнергии плохо отразился на экономических показателях стран ЕС. Это повысило издержки для бизнеса, из-за чего многие компании рискуют закрыться.

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ес сбор углекислый газ
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