Британия разработала план по борьбе с коронавирусом 16 лет назад, но потеряла его

Лондон, 6 августа. В Великобритании нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает The Independent.

По данным издания, план реагирования на вспышку коронавируса Sars был разработан правительством Великобритании в 2005 году. Однако документ был «утерян» в кабмине, никогда не принимался во внимание и даже не рассматривался, когда COVID-19 охватил планету.

Документ, составленный в ответ на распространение коронавируса, рекомендовал создать инфраструктуру для тестирования на вирусы и запасы средств индивидуальной защиты на случай вспышки. Среди других мер также были рекомендации ограничить поездки, самоизоляция и тестирование для контактных.

Один из бывших советников правительства сообщил изданию, что разработанная ранее система, примененная к COVID-19, могла бы спасти «десятки тысяч жизней», если бы использовалась вовремя. Вместо этого проект плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, похоже, «пропал» вскоре после того, как он был представлен, сообщили источники в правительстве. Старший медицинский советник, проработавший на Даунинг-стрит в течение последнего десятилетия, сказал, что они «были сильно удивлены», узнав об этом плане, несмотря на то, что работали в области планирования неотложной медицинской помощи и обеспечения готовности к пандемии.

Хотя Sars — тяжелый острый респираторный синдром — отличается от COVID-19, оба являются коронавирусами и имеют много общего в генетическом составе, способах распространения и заболеваниях, которые они вызывают у инфицированных людей. Документ, обнаруженный в запросе о свободе информации, даже предупреждает о риске «сверхраспространения событий» и повторяет необходимость хорошей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях.

Те, кто работал над планом в середине 2000-х, считают, что он был передан министрам в тогдашнем лейбористском правительстве, но так и не получил должного оформления. Более ранний промежуточный план был опубликован в 2003 году, и предполагается, что документ 2005 года должен был стать источником информации для других государственных ведомств, агентств по охране здоровья и местных властей. Затем он был внесен в Национальный реестр планов действий в чрезвычайных ситуациях до 2015 года.

Когда COVID-19 распространился в Европу из Китая в начале 2020 года, Великобритания действовала по стратегии, разработанной для борьбы с пандемическим гриппом. В соответствии с этим документом были разрешены массовые собрания, прибывшие из-за границы не проходили карантин, а вирусу в значительной степени была предоставлена полная свобода передвижения через население до тех пор, пока не будет введена изоляция.

Сэр Дэвид Кинг, главный научный советник с 2000 по 2007 год, участвовавший в разработке найденного недавно документа, подчеркнул, что именно этот план должен был использоваться вместо учебника по гриппу в начале пандемии. По его мнению, тысячи людей были бы сейчас живы.

В настоящее время в Великобритании зарегистрировано почти шесть миллионов подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, жертвами стали более 150 тыс. человек.