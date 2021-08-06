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Звезда «Папиных дочек» увезла детей Артура Смольянинова на Кипр

  /   Обновлено: 06 августа 2021 01:40
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» увезла детей Артура Смольянинова на Кипр
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 6 августа. Актриса Дарья Мельникова с приключениями добралась на отдых с детьми своего бывшего мужа Артура Смольянинова.

На своей странице в Instagram звезда сериала «Папины дочки» рассказала, с какими трудностями столкнулась, решив съездить на Кипр. Буквально за два часа до вылета самолета мать двоих детей собрала чемоданы, за час «печатала последние документы». Актриса была уверена, что на борт они опоздают, но в дело вмешался счастливый случай.

Оказалось, что рейс Мельниковой задержали. Что для одних могло стать причиной для тревоги, для артистки стало большой удачей. Подводя итог, она отметила, что «спонтанные путешествия самые удачные».

«С двумя маленькими детьми и нервной работой — отдых в отеле, где все включено — мой варик. Не думать ни о чем! Не решать ничего. Не иметь плана», — обрадовалась Мельникова.

Подписчики актрисы отметили, что на фотографиях с отпуска она выглядит, как сестра мальчишек, а не их мать. Они поддержали ее стремление к независимости и легкости.

О разводе с коллегой Артуром Смольяниновым Дарья сообщила в начале июня этого года. По словам актрисы, в их отношениях с мужем не было кризиса. Паре не помешали ни карантин, ни работа, просто «так сложились обстоятельства». Вместе со Смольяниновым они продолжают воспитывать двоих детей.

Пара расписалась в 2013 году. Спустя два года у них родился сын Артур. А в 2018 году на свет появился второй ребенок Марк.

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кипр мельникова смольянинов
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