Создатели «Южного парка» продлили мультсериал до 2027 года

Лос-Анджелес, 6 августа. Анимационный сериал «Южный парк» получит продолжение на шесть сезонов и 14 фильмов. Контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. заключили создатели проекта Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Контракт, стоимость которого оценивается в 900 миллионов долларов, будет действовать до 2027 года. Режиссерам «Южного парка» предстоит отснять шесть сезонов и дополнительные фильмы. Их будут транслировать на платформе Paramount+.

Первым должна стать картина, сюжет которой будет разворачиваться в мире «Южного парка». Релиз запланирован на 2021 год. Сделка с ViacomCBS позволит создателям проекта ускорить прирост подписчиков, передает Bloomberg.

Еще один нашумевший сериал «Пацаны», завоевавший популярность среди поклонников супергероики, получил продолжение на четвертый сезон. Сейчас Amazon Prime Video занят съемками третьего сезона, премьера которого запланирована на следующий год.