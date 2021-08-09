Ломать — не строить: почему под Пензой 30 лет не могут возвести хирургический корпус

За последнее десятилетие власти столицы Сурского края стали фигурантами сразу нескольких крупных скандалов, связанных с уничтожением социально значимых сооружений Пензенской области. Например, под предлогом реконструкции в 2013 году был полностью снесен единственный в областном центре цирк, а в 2021 году — до основания разрушен первый и последний в мире деревянный планетарий — памятник истории.

Изначально на месте подвергнутых реновации объектов должны были появиться их современные и более совершенные аналоги, на которые из регионального и федерального бюджетов выделялись миллиарды рублей. На практике же стройки замораживались, сроки окончания работ переносились, а кирпичные сооружения на долгие годы оставались безлюдными заброшками, не подающими надежд. Причем подобный сценарий справедлив не только для досуговых учреждений города и области. Даже жизненно необходимые социальные объекты на территории региона нередко переходят в разряд долгостроев, обрекая горожан на невозможность оперативно воспользоваться теми или иными услугами.

Именно такая история произошла с крупным хирургическим корпусом, расположенным на территории второго по величине населенного пункта области — города Кузнецка. Стройка, которую планировалось завершить еще в прошлом тысячелетии, растянулась почти на 30 лет. В том, почему на протяжении трети века власти не могут достроить типовую кирпичную многоэтажку для лечения людей, разбирался корреспондент ФАН.

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Непростые «девяностые»

Идея соорудить по соседству с Кузнецкой межрайонной больницей современный хирургический корпус родилась в далеком 1993 году. Необходимость в данном решении назревала на протяжении многих лет, так как прежде жители отдаленных районов области были вынуждены преодолевать сотни километров для посещения хирургических отделений в столице региона. В рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС» на возведение объекта из бюджета была выделена необходимая сумма, и уже в 1995 году старт строительству был дан.

Однако долго работы не продлились. Через два года с возведением корпуса возникли проблемы, к концу 1997 года стройка окончательно остановилась. По мнению врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, причиной тому послужила банальная нехватка денежных средств, возникшая в непростые для страны 90-е годы.

«Строительство здания хирургического корпуса было начато в 1995 году. Из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в целом по стране, в 1997 году строительство было приостановлено», — сообщил ФАН врио министра.

Ни через год, ни через пять лет финансирование так и не было возобновлено. В недостроенном виде сооружение простояло ровно 21 год.

«Корпус достроим!»

Решение о продолжении строительства хирургического корпуса в Кузнецке было принято новоиспеченным на тот момент губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым лишь в 2015 году.

Однако внушительный возраст недостроя дал о себе знать: изучение состояния конструкций выявило значительное снижение прочностных характеристик несущих стен. Тогда здание предложили снести, соорудив на его месте новый хирургический корпус гораздо больших размеров.

«В июне 2016 года было проведено обследование технического состояния строительных конструкций незавершенного здания хирургического корпуса. Результаты обследования показали, что техническое состояние несущих строительных конструкций не позволяет продолжить выполнение строительно-монтажных работ и здание необходимо демонтировать», — уточнили в региональном минстрое.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Спустя два года, летом 2018 года, объект был полностью разрушен, на его месте строители принялись возводить новое здание. Согласно проектной документации, обновленный шестиэтажный корпус общей площадью около 15 тыс. кв. м должен был вместить в себя отделения общей хирургии, реанимации, травматологии, гемодиализа, анестезиологии и стерилизации. Стоимость работ — более миллиарда рублей. Введение в эксплуатацию долгожданного сооружения экс-губернатор изначально наметил на 2021 год.

Однако, к несчастью для горожан, история вновь повторилась. Уже к началу 2020 года интенсивность возведения корпуса резко упала, к лету строительство было полностью остановлено. Очередную заброшку быстро облюбовали бездомные, а на прилегающей территории поселились стаи диких собак. Не раз площадку в составе делегации из журналистов посещал и ныне арестованный Иван Белозерцев, который яро требовал от подчиненных возобновить работы над объектом.

«Надо проектно-сметную документацию скорректировать, предусмотреть приобретение высокотехнологичного оборудования. Давайте сделаем современный хирургический корпус в Кузнецке. Строительство этого объекта мы обязательно завершим, запустим хирургический корпус в эксплуатацию. Он необходим жителям города Кузнецка, Кузнецкого и близлежащих районов», — подчеркивал он.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Как и следовало ожидать, к началу 2021 года здание так и не было сдано, а человек, который обещал жителям области завершение строительства, в настоящее время находится в СИЗО по делу о взятках в сфере здравоохранения.

По мнению врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслава Космачева, причиной остановки строительства стала банальная нужда в «корректировке проектной документации».

«В связи с необходимостью проведения корректировки проектной документации в части внесения изменений по увеличению НДС, стоимости используемых материалов и объемов необходимых работ в сентябре 2020 года прекращены строительные работы на объекте. По состоянию на текущую дату фактически выполнены следующие виды работ: монолитный каркас здания, наружные стены (пять этажей) и кирпичные перегородки (четыре этажа), модульная котельная, трансформаторная подстанция», — сообщил ФАН Вячеслав Космачев.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

Более подробно о проблеме агентству рассказал врио руководителя регионального минстроя Александр Гришаев. По словам чиновника, новое здание начали возводить на старом фундаменте, что и послужило поводом для переработки плана проекта сооружения, изначально составленного с серьезными ошибками.

«Принятые проектные решения с частичным использованием ранее возведенных фундаментов применить не удалось в силу того, что фактически выполненные работы не соответствовали проектной документации, которая была разработана перед началом строительства в 1995 году. Это повлекло ряд корректировок вновь разработанной проектной документации, в том числе как ниже нулевой отметки (фундамент), так и выше нее (каркас здания)», — уточнил министр.

Новые планы

К счастью, несмотря многолетние неудачи и просчеты, в вопросе окончания строительства хирургического корпуса для межрайонной больницы Кузнецка власти Пензенской области настроены весьма решительно. Отчасти тому способствует и недавняя смена руководителя региона: врио губернатора Олег Мельниченко начал свою деятельность на новом месте именно с исправления ошибок предшественника.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области ФАН пояснили, что к середине лета 2021 года проектная документация прошла полный цикл корректировок, в настоящее время находится на рассмотрении в региональном центре государственной экспертизы и ценообразования в строительстве.

«Возобновление строительно-монтажных работ планируется в IV квартале текущего года после получения положительного заключения государственной экспертизы по откорректированной документации. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», — резюмировал Александр Гришаев.

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К слову, в правительстве региона на сроки сдачи объекта смотрят несколько оптимистичнее. По мнению Вячеслава Космачева, долгожданное окончание строительства хирургического корпуса произойдет не позже 2023 года.

«На период 2021–2022 гг. бюджетом Пензенской области предусмотрены денежные средства в размере 564,0 млн. рублей: на 2021 год — 84,0 млн. рублей, на 2022 год — 480.0 млн. рублей. К строительно-монтажным работам планируется приступить в IV квартале 2021 года и ввести объект в эксплуатацию в 2022–2023 годах», — считает зампред правительства региона.

Таким образом, многолетняя история одного из известных долгостроев Пензенской области в скором времени может благополучно завершиться. Конечно, очередной перенос сроков сдачи сооружения вряд ли вызовет у горожан что-то, кроме недоверия и скептицизма. Тем не менее при должном финансировании работ объективные причины, препятствующие выполнению поставленной цели по возведению хирургического корпуса, попросту отсутствуют. Следовательно, указанные периоды ввода объекта в эксплуатацию с высокой долей вероятности могут стать окончательными.