Трехлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у родителей под Волгоградом

Волгоград, 6 августа. Во время семейного отдыха на территории частного дома в уличном бассейне утонула трехлетняя жительница Волгоградской области. Ребенок находился под присмотром родственников, однако мимолетная невнимательность не позволила предотвратить трагедию.

Инцидент произошел в пятницу вечером на окраине города Михайловка. Установлено, что незадолго до происшествия погибшая играла на улице с двоюродным братом. Мать девочки находилась в доме, а присмотр за детьми осуществлял отец и мама мальчика. В один момент родственники потеряли ребят из виду и забили тревогу. Опасения подтвердил и юноша, который сообщил, что не может найти двоюродную сестру.

volgograd.sledcom.ru / Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Вскоре тело девочки отец обнаружил внутри каркасного бассейна, установленного на участке. Отчаянные попытки вернуть погибшую к жизни не увенчались успехом. Прибывшие к месту трагедии медики констатировали, что причиной смерти ребенка стало утопление.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего была организована проверка. Известно, что семья девочки характеризовалась положительно и нареканий со стороны органов системы профилактики не вызывала.

Ранее ФАН сообщал, что в озере под Ульяновском был обнаружен затонувший накануне автомобиль. Внутри внедорожника найдено тело погибшей пенсионерки.