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Смертельное свидание: тело пенсионерки обнаружили в затонувшей машине под Ульяновском
Происшествия
Смертельное свидание: тело пенсионерки обнаружили в затонувшей машине под Ульяновском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ульяновск, 6 августа. Желание романтично провести вечер у озера привело пожилых влюбленных к страшной трагедии. Из-за невнимательности водителя припаркованный на берегу автомобиль был снят со стояночного тормоза и угодил в водоем. Спастись удалось лишь мужчине.

По данным регионального СК, инцидент произошел накануне в селе Криуши Ульяновского района. В тот день 64-летняя женщина вместе с ухажером остановили автомобиль на обрыве у озера и принялись распивать спиртные напитки. В один момент нетрезвый компаньон пенсионерки задел «ручник» и машина покатилась вперед, сорвавшись в воду. Выбраться из тонущего внедорожника удалось не всем.

Лишь днем автомобиль вместе с телом пожилой женщины подняли на сушу. Обстоятельства произошедшего будут установлены следователями в ходе проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что в водоеме под Пензой на глазах сверстников утонул несовершеннолетний юноша. Тело 17-летнего парня было обнаружено на дне пруда лишь спустя сутки.

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