Задохнулась и утонула: 13-летняя школьница погибла в ванной под Волгоградом

Волгоград, 6 августа. Неисправность газового оборудования в одном из домов под Волгоградом привела к смерти 13-летней девочки. Ее тело, не подающее признаков жизни, было обнаружено в ванной комнате накануне вечером.

По данным регионального СК, трагедия произошла в поселке Веселая Балка Кировского района. Как стало известно ФАН, сигнал в правоохранительные органы поступил в 18:00 от 17-летней сестры погибшей, которая также находилась в квартире. Установлено, что младшая из девушек принимала ванну, рядом с которой расположен газовый котел, обеспечивающий подачу горячей воды. Длительное отсутствие родственницы насторожило старшую сестру, и та решила проверить ее состояние. К несчастью, на тот момент 13-летняя школьница уже была мертва.

Прибывшие на место происшествия медики быстро установили причину смерти — отравление угарным газом. Специалисты газовой службы выяснили, что имела место утечка опасного вещества из неисправной колонки.

«При первоначальном осмотре с участием специалистов зафиксирован факт обратной тяги из вентиляционного канала, в связи с чем продукты горения и скопились в помещении ванной комнаты, приведя к отравлению девочки», — уточнили в ведомстве.

volgograd.sledcom.ru / Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить, является ли утечка газа следствием неверной организации вентиляционного канала в квартире.

Ранее ФАН сообщал, что в водоеме под Пензой на глазах сверстников утонул несовершеннолетний юноша. Тело 17-летнего парня до сих пор не обнаружено.