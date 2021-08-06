Госдума попросила Правительство запретить продажу веселящего газа в интернете

Москва, 6 августа. Заместитель председателя комитета Государственной думы по регламенту Наталья Костенко обратилась к главе Правительства Михаилу Мишустину запретить продажу «веселящего газа» в Сети.

Парламентарий своим обращением к Мишустину хочет усовершенствовать принятые нормы, которыми регулируются незаконное распространение психотропных веществ. Костенко также привела данные правоохранителей, которые свидетельствуют о наличии этой проблемы и активной реализации баллонов с этим газом.

Врач-эпидемиолог, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее высказался о возможном снижении интеллектуального уровня россиян. Парламентарий допустил такое развитие событий.