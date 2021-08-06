Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 01:36
01:26
Общество
Госдума попросила Правительство запретить продажу веселящего газа в интернете
01:21
Политика
The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
01:05
Наука
Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
01:01
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер Джанлука Вакки: от татуированного ловеласа до заботливого отца
01:00
Общество
Неизвестная болезнь стала причиной смерти более 300 кошек в Великобритании
00:51
Общество
Петербургская актриса Короткевич умерла на 100-м году жизни
00:39
Шоу-бизнес
Поклонники Шепелева назвали его мудрым отцом, спасшим ребенка
00:36
Общество
PlayStation 5 будут доступны для покупки в DNS с 6 августа
00:32
Общество
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
00:31
Общество
Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года
Все новости

The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
Политика
The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
wikipedia.org  /  United States Department of Energy

Вашингтон, 6 августа. Вашингтон и Москва в будущем могут вступить в ядерное противостояние. Об этом заявила бывшая сотрудница разведывательного управления военного ведомства США Ребекка Коффлер.

Поводом для ядерной войны могут стать разногласия России и США в ряде вопросов. Экс-разведчица обратила внимание на активную деятельность Москвы по усовершенствованию вооружений в последние годы, передает издание The Hill. «ПолитРосия» представила эксклюзивный перевод материала.

«Россия является единственной в мире страной, способной полностью опустошить США с помощью ядерных ударов, которые могут быть нанесены с суши, моря и воздуха. Нет никаких сомнений в том, что Россия готовится к ядерному конфликту с Соединенными Штатами и НАТО. Вопрос лишь в том, можно ли его предотвратить», — констатировала Коффлер.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее посоветовал США не провоцировать Россию. Военный потенциал Москвы существенно превышает арсенал Вашингтона, который не обновлялся с 1991 года.

Вернуться назад

Все новости / Политика / The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
россия сша ядерное оружие война
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru