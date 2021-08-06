The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне

Вашингтон, 6 августа. Вашингтон и Москва в будущем могут вступить в ядерное противостояние. Об этом заявила бывшая сотрудница разведывательного управления военного ведомства США Ребекка Коффлер.

Поводом для ядерной войны могут стать разногласия России и США в ряде вопросов. Экс-разведчица обратила внимание на активную деятельность Москвы по усовершенствованию вооружений в последние годы, передает издание The Hill. «ПолитРосия» представила эксклюзивный перевод материала.

«Россия является единственной в мире страной, способной полностью опустошить США с помощью ядерных ударов, которые могут быть нанесены с суши, моря и воздуха. Нет никаких сомнений в том, что Россия готовится к ядерному конфликту с Соединенными Штатами и НАТО. Вопрос лишь в том, можно ли его предотвратить», — констатировала Коффлер.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее посоветовал США не провоцировать Россию. Военный потенциал Москвы существенно превышает арсенал Вашингтона, который не обновлялся с 1991 года.