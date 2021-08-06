Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы

Ухань, 6 августа. Центр по контролю и предотвращению заболеваний провинции Хубэй испытал новую разработку, которая уже показала результат в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание China Daily.

Лампа показывает эффективность в 99,9%. Из дополнительных плюсов то, что проработать она способна до 50 тыс. часов, а также потребляет сравнительно мало энергии и борется, помимо COVID-19, с другими опасными возбудителями, в том числе золотистым стафилококком, передает «Газета.ру».

В борьбе с инфекциями лампе помогает ультрафиолетовый свет, который, согласно исследованиям, убивает коронавирусы на поверхности. Для безопасного применения длина волны должна быть не более 222 Hm.

Не только китайские ученые отличились в борьбе с коронавирусом. Ранее бельгийские ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19.