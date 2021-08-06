Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 01:36
01:26
Общество
Госдума попросила Правительство запретить продажу веселящего газа в интернете
01:21
Политика
The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
01:05
Наука
Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
01:01
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер Джанлука Вакки: от татуированного ловеласа до заботливого отца
01:00
Общество
Неизвестная болезнь стала причиной смерти более 300 кошек в Великобритании
00:51
Общество
Петербургская актриса Короткевич умерла на 100-м году жизни
00:39
Шоу-бизнес
Поклонники Шепелева назвали его мудрым отцом, спасшим ребенка
00:36
Общество
PlayStation 5 будут доступны для покупки в DNS с 6 августа
00:32
Общество
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
00:31
Общество
Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года
Все новости

Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
Наука
Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
wikipedia.org  /  Karlmumm / CC BY-SA 3.0

Ухань, 6 августа. Центр по контролю и предотвращению заболеваний провинции Хубэй испытал новую разработку, которая уже показала результат в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание China Daily.

Лампа показывает эффективность в 99,9%. Из дополнительных плюсов то, что проработать она способна до 50 тыс. часов, а также потребляет сравнительно мало энергии и борется, помимо COVID-19, с другими опасными возбудителями, в том числе золотистым стафилококком, передает «Газета.ру».

В борьбе с инфекциями лампе помогает ультрафиолетовый свет, который, согласно исследованиям, убивает коронавирусы на поверхности. Для безопасного применения длина волны должна быть не более 222 Hm.

Не только китайские ученые отличились в борьбе с коронавирусом. Ранее бельгийские ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
ухань дезинфекция коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru