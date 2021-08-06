Танцующий миллионер Джанлука Вакки: от татуированного ловеласа до заботливого отца

Рим, 6 августа. За жизнью бизнесмена Джанлука Вакки в соцсетях следят более 20 млн подписчиков. Танцующий миллионер, как его прозвали поклонники, даже став отцом, не меняет привычный уклад жизни.

В одном из интервью Вакки рассказал, зачем решил завести страницу в Instagram. По его словам, он хочет доказать, что можно преуспеть в жизни, «даже если ты веселый балбес».

«А еще мне нравится разрушать тот буржуазный образ, который складывается вокруг состоятельных людей в Италии», — цитирует бизнесмена «Стархит».

Спортсмен, гедонист, а с недавних пор — отец дочки Блу Иерусалимы, 5 августа отметил 54-й день рождения. Однако неоднократно в СМИ появлялась информация, что жизнь веселого миллионера не так безоблачна, как он рисует в соцсети. Ходили слухи о банкротстве, а его образ называли выдумкой.

Наследник богатой семьи

Отец Джанлуки основал компанию, производящую упаковочное оборудование для фармацевтической отрасли, в начале 60-х годов. Бизнес принес семье богатство. В семье были не только успешные бизнесмены, но и художники. Сам Вакки получил хорошее образование, поступив на факультет экономики и коммерции Болонского университета. Именно во время учебы в престижном вузе будущая звезда соцсетей увлекся спортом и модой.

До 29 лет он проработал в компании отца, а после занимался чем придется: турбизнесом, домами на колесах, наручными часами. Проблем у юноши не было, с деньгами помогал отец, годовой оборот фирмы которого превышал миллиард евро.

Видя беспечный нрав сына, отец решил передать бразды правления корпорацией своему племяннику Альберто. Итальянские СМИ писали, что отец выделял Джанлуке 5 млн евро в год, чтобы татуированный гедонист не лез в дела фирмы.

Собственный бизнес у Вакки не заладился. В 2017-м его яхты, виллы и гольф-клуб арестовали. По некоторым данным, блогер задолжал банкам до 60 млн евро. К этому моменту аккаунт Джанлуки в Instagram уже начал приносить стабильный доход.

Танцующий миллионер

В 2013 году блогер стал знаменитостью в Италии. На его страницу были подписаны 30 тыс. итальянцев, которым понравились фотографии татуированного мужчины со стильной бородкой в окружении роскоши.

Через год Джанлука стал известен уже на весь мир. Этому поспособствовал актер Зак Эфрон, с которым Вакки провел отпуск на Сардинии. Основным контентом страницы блогера были красивые пейзажи: яхты, роскошные интерьеры.

В кадре Джанлука появлялся в окружении красавиц, значительно моложе себя. СМИ приписывали ему романы с актрисами и моделями. На волне популярности Вакки вместе с дизайнером модного бренда Wandering Джорджией Габриэле приехал в Россию. Тогда в программе «Пусть говорят» он рассказал, что уже был женат и больше не собирается связывать себя узами брака с кем бы то ни было. При этом миллионер не скрывал, что когда-нибудь хочет стать отцом.

«Джорджия — единственная женщина в моей жизни, которая натолкнула меня на мысль о сыне», — заявил Вакки в эфире.

Однако союз с Джорджией продлился недолго, одни расстались летом 2017 года. Какое-то время он встречался с «Мисс Колумбия 2014» Ариадной Гутьеррес, но выбор свой остановил на венесуэльской модели Шэрон Фонсеке.

Позднее отцовство

Шэрон младше Джанлуки на 28 лет. Модельным бизнесом занялась еще в 13 лет. За свою карьеру она успела сняться в кино, открыть ювелирный бренд и тату-салон. С 2018 девушка стала регулярно появляться в блоге Вакки, исполняя с ним зажигательные танцы.

10 мая 2020 года Шэрон сообщила подписчикам, что беременна, а в октябре на свет появилась Блу Иерусалима. Однако первое время родителям было за что переживать: девочка родилась с расщелиной на небе, известной как волчья пасть. Малышка перенесла операцию, которая, к счастью, прошла успешно.

Теперь в блоге Джанлуки появляются не только полуобнаженные красотки, но чаще милая малышка, с которой отец с удовольствием проводит время.