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Неизвестная болезнь стала причиной смерти более 300 кошек в Великобритании
Общество
Неизвестная болезнь стала причиной смерти более 300 кошек в Великобритании
pixabay.com  /  PD

Лондон, 6 августа. Более 300 кошек в Великобритании умерло из-за неизвестной болезни. Специалисты сходятся во мнении, что это могло быть вызвано некачественным кормом, который был отозван.

Животные умирали из-за резкого снижения количества красных и белых кровяных телец в организме. Об этом трагичном событии сообщило местное издание Sky News. Согласно предварительным данным массовая смерть домашних питомцев наступила из-за бракованной партии корма, в котором был обнаружен опасный токсин.

Ранее ученые из Университета Миссури в США пришли к выводу, что геном человека и кошки схож по строению. Больше сходств у человека имеется лишь с отрядом приматов.

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