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Поклонники Шепелева назвали его мудрым отцом, спасшим ребенка
Шоу-бизнес
Поклонники Шепелева назвали его мудрым отцом, спасшим ребенка
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 6 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев устроил детям информационный детокс, отобрав телефоны. Поклонники оценили идею шоумена.

На своей странице в Instagram Шепелев поделился с читателями проблемой: его сын Платон и дочка возлюбленной Екатерины Тулуповой Лада зависимы от гаджетов. Поиграть в игры на мобильном телефоне им разрешают строго после обеда по одному часу.

Неделю назад семья отправилась на Мальдивы и разработала целый план развлечений для детей: от велосипедных прогулок до ныряния в океан. Однако ребята отказались от всего, ничего не вызывало их интерес.

«Скоро до нас дошло — в первой половине дня они ЖДУТ, когда придет время игры, потом играют по очереди, сначала один играет, второй смотрит, потом наоборот — так выходит два часа (какие изобретательные). А вторую половину дня обсуждают игру», — посетовал Шепелев.

Родители приняли волевое решение и отобрали у детей телефоны, предварительно обсудив с ними положение вещей. В первое время у детворы была настоящая ломка, они не могли заставить себя заняться хоть чем-нибудь. Ситуация резко изменилась на третий день: к Платону и Ладе вернулся интерес к жизни.

«Мелкие стали проводить время с нами, тусить с другими детьми, заинтересовались Тихоном, их невозможно вытащить из воды, в общем, к нам вернулись наши дети, которые наслаждаются летом и каникулами», — обрадовался телеведущий.

Подводя итог, Шепелев признал, что «гаджеты — зло». Отец в растерянности, как растить детей в сегодняшних условиях, ведь совсем отказаться от смартфонов невозможно.

Судя по комментариям к посту, подавляющее большинство подписчиков телеведущего также сталкиваются с это проблемой. Многие отметили, что он поступил верно: не просто отобрал смартфоны у детей, но и предложил альтернативу в виде активного отдыха с семьей.

«В этом году в отпуске я начала с себя. Телефон был в режиме полета, по сути как фотоаппарат. У всех тоже все отобрала. И это прекрасно, когда семья семь дней без экрана! Вы поступили мудро», — пишет одна из фолловеров.

Одна из читательниц отметила, что Шепелев буквально спас своего ребенка от зависимости, и остальным нужно брать пример с него.

Телеведущий все чаще рассказывает об успехах своих детей, посвящая им практически каждый пост своего блога. Пока за кадром остается только новорожденный сын Шепелева и Тулуповой, которого пара решила назвать Тихоном.

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дети гаджеты шепелев
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