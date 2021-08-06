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PlayStation 5 будут доступны для покупки в DNS с 6 августа

  /   Обновлено: 06 августа 2021 00:36
Общество
PlayStation 5 будут доступны для покупки в DNS с 6 августа
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Москва, 6 августа. Новая партия японских игровых приставок PlayStation 6 от компании Sony будут доступны в магазинах DNS с 6 августа. Об этом сообщили на официальном сайте розничной сети.

Начало продаж назначено на 10:00 6 августа. Покупателям будет доступна не только базовая версия игровой консоли, но и PlayStation 5 Digital Edition. В этом устройстве отсутствует Blu-Ray привод.

Некоторые геймеры считают, что так японская компания пытается увеличить свою статью доходов при продаже игр на приставки. Компания надеется на приобретение цифровых изданий своими клиентами, чтобы возможность перепродажи стала труднее.

Sony значительно смогла увеличила свою операционную прибыль благодаря стабильно высокому спросу на новую консоль PlayStation 5. Компания заработала на реализации приставок миллиарды йен.

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