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Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года
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Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года

  /   Обновлено: 06 августа 2021 00:39
Общество
Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 августа. Вакцины от коронавируса становятся все доступнее для населения. Летом отмечается прирост иммунизации граждан в четыре раза, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Около 53 миллионов доз вакцины от коронавируса выпущено в гражданский оборот. Каждый препарат проходит тщательный контроль на двух стадиях по всем показателям, включая производителя, и через государственные лаборатории по контролю качества лекарственных препаратов, подчеркнул Мурашко.

«В июне-июле отмечается прирост темпов производства более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим периодом», — рассказала глава Минздрава РФ на совещании президента страны Владимира Путина.

Глава России Владимир Путин призвал внедрять лучшие практики вакцинации во все регионы страны. Ряд субъектов уже принял меры по ускорению темпов иммунизации населения, которые показали высокий уровень эффективности.

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вакцинация мурашко коронавирус
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