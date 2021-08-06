Глава ВОЗ сообщил о разработке вакцин от COVID-19 в короткие сроки

Москва, 6 августа. Технологии, позволившие создавать вакцины от коронавируса в короткие сроки, значительно помогли в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Человечество из-за распространения новой коронавирусной инфекции оказалось в тяжелой ситуации. Вакцинацию активно проводят по всему миру, а ученые смогли добиться производства препаратов в короткие сроки.

«Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются», — говорится в сообщении главы ВОЗ.

ВОЗ ранее сообщила об уменьшении количества зараженных коронавирусом в России. Рост числа инфицированных в европейской части страны объясняется численностью населения.