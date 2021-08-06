Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 01:35
01:26
Общество
Госдума попросила Правительство запретить продажу веселящего газа в интернете
01:21
Политика
The Hill: экс-сотрудница разведки США Коффлер заявила о скорой ядерной войне
01:05
Наука
Китайские ученые облегчат борьбу с COVID-19 при помощи дезинфицирующей лампы
01:01
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер Джанлука Вакки: от татуированного ловеласа до заботливого отца
01:00
Общество
Неизвестная болезнь стала причиной смерти более 300 кошек в Великобритании
00:51
Общество
Петербургская актриса Короткевич умерла на 100-м году жизни
00:39
Шоу-бизнес
Поклонники Шепелева назвали его мудрым отцом, спасшим ребенка
00:36
Общество
PlayStation 5 будут доступны для покупки в DNS с 6 августа
00:32
Общество
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
00:31
Общество
Мурашко оценил темпы вакцинации в России летом 2021 года
Все новости

Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
Общество
Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 августа. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с их профессиональным праздником. В своей речи он отметил вклад специалистов в оборону страны.

Шойгу напомнил о самоотверженности и доблестном труде военных железнодорожников во времена Великой Отечественной войны. По его словам, труд специалистов ж/д войск в немалой степени продвинул общий военный успех и приблизил победу над немецко-фашистскими войсками. Министр также отметил образцовую работу военнослужащих и в восстановительный послевоенный период.

Министр обороны ранее заявил, что проблема нехватки жилой площади для военнослужащих российской армии была решена. По словам Шойгу, вопрос решен благодаря введению военной ипотеки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников
Сергей Шойгу поздравление день военных железнодорожников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru