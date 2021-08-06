Шойгу поздравил всех причастных с Днем Военных железнодорожников

Москва, 6 августа. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных железнодорожников с их профессиональным праздником. В своей речи он отметил вклад специалистов в оборону страны.

Шойгу напомнил о самоотверженности и доблестном труде военных железнодорожников во времена Великой Отечественной войны. По его словам, труд специалистов ж/д войск в немалой степени продвинул общий военный успех и приблизил победу над немецко-фашистскими войсками. Министр также отметил образцовую работу военнослужащих и в восстановительный послевоенный период.

Министр обороны ранее заявил, что проблема нехватки жилой площади для военнослужащих российской армии была решена. По словам Шойгу, вопрос решен благодаря введению военной ипотеки.