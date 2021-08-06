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Захарова обвинила Лондон в ведении политики двойных стандартов

  /   Обновлено: 06 августа 2021 02:21
Политика
Захарова обвинила Лондон в ведении политики двойных стандартов
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 6 августа. Представители Великобритании, действуя по двойным стандартам, пытаются надавить на Россию перед выборами, игнорируя происходящее у своих партнеров США.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление постпреда Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш. Дипломат в четверг выразил мнение, что Москва ограничивает число наблюдателей за выборами в Госдуму из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что негативно скажется на объективной оценке выборов.

В своем Telegram-канале Захарова поинтересовалась у Буша, где он был, когда формировалась команда БДИПЧ на выборы президента США в прошлом году.

«Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу — 30! Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» — пишет Захарова.

Захарова обвинила Лондон в ведении политики двойных стандартов
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В четверг стало известно, что ОБСЕ не станет наблюдать за думскими выборами в России из-за требования ограничить число наблюдателей. Москва, напомним, приглашала ОБСЕ, но ограничила количество наблюдателей из-за эпидемиологической ситуации.

Специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков в беседе с ФАН выразил мнение, что наиболее очевидная причина отказа прислать наблюдателей БДИПЧ связана с политическими моментами.

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Все новости / Политика / Захарова обвинила Лондон в ведении политики двойных стандартов
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