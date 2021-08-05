Троих сотрудников CNN уволили из-за отсутствия прививки

Вашингтон, 5 августа. Американское издание CNN уволило троих штатных сотрудников из-за того, что они пришли на работу без прививки от COVID-19. Об этом сообщил журналист телекомпании Оливер Дарс.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация также создает проблемы в работе компании. Из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом CNN отодвинула открытие своих ньюсрумов с 7 сентября на середину октября.

Всемирная организация здоровья ранее выступила с инициативой о введении временного запрета на повторную вакцинацию от SARS-CoV-2. Внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев тем не менее считает, что такое решение повлечет за собой высокую смертность.