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Троих сотрудников CNN уволили из-за отсутствия прививки
Общество
Троих сотрудников CNN уволили из-за отсутствия прививки
pixabay.com/PD

Вашингтон, 5 августа. Американское издание CNN уволило троих штатных сотрудников из-за того, что они пришли на работу без прививки от COVID-19. Об этом сообщил журналист телекомпании Оливер Дарс.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация также создает проблемы в работе компании. Из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом CNN отодвинула открытие своих ньюсрумов с 7 сентября на середину октября.

Всемирная организация здоровья ранее выступила с инициативой о введении временного запрета на повторную вакцинацию от SARS-CoV-2. Внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев тем не менее считает, что такое решение повлечет за собой высокую смертность.

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