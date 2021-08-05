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Энтони Блинкен встретится с главой МИД Украины Кулебой в Вашингтоне

  /   Обновлено: 05 августа 2021 23:59
Политика
Энтони Блинкен встретится с главой МИД Украины Кулебой в Вашингтоне
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 5 августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, где американский чиновник заверил украинского дипломата в поддержке.

Перед тем, как началась встреча двух руководителей внешнеполитических ведомств, они выступили перед журналистами на коротком брифинге. Там Блинкен в очередной раз заверил общественность в поддержке Киева. Украинский дипломат, в свою очередь заявил, что грядущая поездка президента Владимира Зеленского в США станет залогом качественных взаимоотношений между странами.

Делегация Украины прибыла в Вашингтон для подготовки к встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Прием украинского лидера у американского коллеги намечен на 30 августа.

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сша энтони блинкен дмитрий кулеба
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