Энтони Блинкен встретится с главой МИД Украины Кулебой в Вашингтоне

Вашингтон, 5 августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, где американский чиновник заверил украинского дипломата в поддержке.

Перед тем, как началась встреча двух руководителей внешнеполитических ведомств, они выступили перед журналистами на коротком брифинге. Там Блинкен в очередной раз заверил общественность в поддержке Киева. Украинский дипломат, в свою очередь заявил, что грядущая поездка президента Владимира Зеленского в США станет залогом качественных взаимоотношений между странами.

Делегация Украины прибыла в Вашингтон для подготовки к встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Прием украинского лидера у американского коллеги намечен на 30 августа.