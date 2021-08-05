Москва войдет в список городов для тестирования беспилотных автомобилей

Москва, 5 августа. Испытания автомобилей, которые смогут двигаться по дороге без водителя могут начаться в России уже этой осенью. Об этом сообщили в Министерство экономического развития России.

Города, в которых будут проводить тестирование инновационных автомобилей на данный момент еще проходят отборочные этапы и согласование в экономическом ведомстве и МВД. Известно, что среди них точно окажется Москва.

Сроки экспериментальных заездов беспилотников по российским дорогам точно не определены, однако ориентировочно составят три года. Проведение испытаний поможет автомобилям адаптироваться к движению и ПДД в России.

Ранее Минэкономразвития решил запустить программу по стимуляции перехода на возобновляемые и более экологически чистые источники энергии. Систему планируют реализовать до конца этого года.