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Москва войдет в список городов для тестирования беспилотных автомобилей

  /   Обновлено: 05 августа 2021 23:34
Общество
Москва войдет в список городов для тестирования беспилотных автомобилей
Пресс-служба КРТИ

Москва, 5 августа. Испытания автомобилей, которые смогут двигаться по дороге без водителя могут начаться в России уже этой осенью. Об этом сообщили в Министерство экономического развития России.

Города, в которых будут проводить тестирование инновационных автомобилей на данный момент еще проходят отборочные этапы и согласование в экономическом ведомстве и МВД. Известно, что среди них точно окажется Москва.

Сроки экспериментальных заездов беспилотников по российским дорогам точно не определены, однако ориентировочно составят три года. Проведение испытаний поможет автомобилям адаптироваться к движению и ПДД в России.

Ранее Минэкономразвития решил запустить программу по стимуляции перехода на возобновляемые и более экологически чистые источники энергии. Систему планируют реализовать до конца этого года.

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москва испытания беспилотные машины
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