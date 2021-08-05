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Американские спецслужбы изучают данные о происхождении коронавируса
Общество
Американские спецслужбы изучают данные о происхождении коронавируса
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Вашингтон, 5 августа. Разведслужбы Соединенных Штатов занимается изучением массива генетических данных, чтобы выяснить причины пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание CNN.

Спецслужбы анализируют данные о вирусах, которые изучали ученые в лаборатории Уханьского института вирусологии. Источники CNN утверждают, что разведчики работают со сведениями о 22 тыс. вирусах.

Издание не располагает точной информацией о том, каким образом разведка США смогла получить доступ к этой информации. CNN предполагает, что это произошло во время взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему дельта-штамм опаснее обычных вариаций коронавируса. По его словам, специалиста, этот вирус популяционно тяжелее чем остальные.

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