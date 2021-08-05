«Решила пожить для себя»: Амалия Мордвинова неожиданно вернулась из США

Москва, 5 августа. Актриса Амалия Мордвинова, несколько лет назад перебравшаяся в США, неожиданно появилась в Москве, чтобы «потусоваться».

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера голливудской картины «Красотка на взводе», главную роль в которой исполнила Кейт Бекинсейл. В компании блогера Лауры Джугелии журналисты приметили эффектную рыжеволосую даму. Как выяснилось, это была 47-летняя Мордвинова, которая когда-то просила называть себя Амалия&Амалия.

Актриса уже больше шести лет живет в Соединенных Штатах и не балует прессу публичными выходами. Покинув Россию, она выпала из информационного пространства. На Западе Мордвинова стала известна как поэтесса.

В США она уехала вместе с тремя детьми, рожденными от бывшего мужа бизнесмена Вадима Беляева. К тому моменту в Штатах уже жила ее старшая дочь Диана от предыдущего супруга — предпринимателя Александра Гольданского.

«У меня четверо детей. Дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, вот и решила пожить для себя. И по приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», — цитирует Амалию «Стархит».

Судя по странице актрисы в Instagram, сейчас она изучает духовные практики, занимается медитацией и йогой. В шапке профиля значится, что Мордвинова является создателем Центра духовного возрождения женственности «Путь возвышения».

Амалия Мордвинова известна ролями в фильмах «Роковые яйца», «Вор», «День радио» и Generation П. Кроме того, она играла в сериалах «Осторожно, Задов!», «Парижане» и «Без вины виноватые».