Видео с ребенком в луже под дождем заинтересовало новгородских прокуроров

Великий Новгород, 5 августа. Прокуратура Новгородской области инициировала проверку видео, на которой маленький ребенок сидит голый в луже под дождем, а рядом с ним стоит женщина в верхней одежде с зонтом.

Правоохранители выявили запись во время мониторинга социальных сетей и средств массовой информации. Действие видео происходит на одной из улиц в городе Великий Новгород. По факту инцидента возбуждена проверка органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей. Ситуацию контролирует лично и.о. прокурора области.

Прокуратура Москвы ранее начала проверку мужчины, который из квартиры на пятом этаже выбросил своего малолетнего сына. Правоохранительные уже задержали подозреваемого.