Нападение боевиков в Республике Чад унесло жизни 28 военнослужащих

Чад, 4 августа. Боевики группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) совершили нападение на военнослужащих Республики Чад. Инцидент произошел на острове Чуку-Телиа. В результате трагедии погибло 28 человек.

«Подразделение, задействованное в патрулировании, атаковали 4 августа в момент, когда солдаты были на привале», — рассказал глава администрации района Хакки Джидди.

Район озера Чад, где сходятся границы Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада, уже долгое время является эпицентром террористической угрозы в зоне Сахеля. На его западных окрестностях орудуют радикалы исламистской группировки «Боко Харам», которая появилась на территории Нигерии в 2002 году. Там же располагаются опорные базы «Исламского государства1 в Западной Африке» (ISWAP, террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее на северо-востоке республики погиб главарь и один из основателей экстремистского движения Абубакар Шекау.

1 Организация запрещена на территории РФ.