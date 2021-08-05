Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей

Нигерия, 4 августа. Группа вооруженных людей совершила нападения на четыре населенных пункта в нигерийском штате Кадуна.

По данным СМИ, боевики убили 68 человек, подожгли 63 дома и уничтожили 68 гектаров сельскохозяйственных угодий. Колоссальный урон нанесен инфраструктуре региона.

«Число жертв может увеличиться, так как мы ожидаем новые данные от полиции», — заявил представитель местных силовых ведомств.

Губернатор штата Кадуна Маллам Насир Эруфай выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Чиновник также поручил соответствующим органам провести подробную оценку нанесенного ущерба. Власти ведут активную работу по расследованию инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что на северо-западе страны бандформирования, подозреваемые в принадлежности к экстремистам из племени фулани, похитили группу школьников, обучавшихся в специализированном интернате, и потребовали за них выкуп в 200 тысяч долларов. Нападения на учебные заведения в Нигерии приобретают систематический характер. Местные власти неспособны обеспечивать безопасность людей, поэтому многие государственные учреждения закрываются.