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Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
Африка
Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
flickr.com  /  @Robert

Нигерия, 4 августа. Группа вооруженных людей совершила нападения на четыре населенных пункта в нигерийском штате Кадуна.

По данным СМИ, боевики убили 68 человек, подожгли 63 дома и уничтожили 68 гектаров сельскохозяйственных угодий. Колоссальный урон нанесен инфраструктуре региона.

«Число жертв может увеличиться, так как мы ожидаем новые данные от полиции»,заявил представитель местных силовых ведомств.

Губернатор штата Кадуна Маллам Насир Эруфай выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Чиновник также поручил соответствующим органам провести подробную оценку нанесенного ущерба. Власти ведут активную работу по расследованию инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что на северо-западе страны бандформирования, подозреваемые в принадлежности к экстремистам из племени фулани, похитили группу школьников, обучавшихся в специализированном интернате, и потребовали за них выкуп в 200 тысяч долларов. Нападения на учебные заведения в Нигерии приобретают систематический характер. Местные власти неспособны обеспечивать безопасность людей, поэтому многие государственные учреждения закрываются.

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