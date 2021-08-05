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Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
Африка
Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
pixabay.com  /  Yazan Rihan

5 августа, Токио. Россиянин Альберт Батыргазиев в минувший четверг одержал победу над американцем Дьюком Рэганом в финальном поединке олимпиады в весовой категории до 57 кг. Чемпион принес России первую золотую медаль в соревнованиях по боксу.

Ганский боксер Самуэль Такий занял третье место. После церемонии награждения спортсмены поприветствовали друг друга и сделали совместное фото. С победой молодого человека поздравил также президент Российской Федерации Владимир Путин, заявивший, что золотая медаль — достойная награда за мастерство и волю боксера.

Батыргазиев сообщил СМИ, что на время олимпиады он выключил телефон.

«Я отключил телефон и включу только сегодня вечером. Даже в соцсети не заходил — никуда», — сказал Батыргазиев.

Ранее Елена Исинбаева поздравила российских волейболистов с выходом в финал олимпиады. В полуфинале россияне победили команду Бразилии.

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