Вторая сессия Экономического и Социального Совета открылась в ЦАР

2 августа, Банги. Президент Экономического и Социального Совета Альфред Тайнга Полоко открыл работу второй сессии органа в присутствии исполнительных властей республики, а также делегации инвесторов из Камеруна.

Состав ведомства пополнили восемь новых членов, назначенных взамен тех, кто подал в отставку для участия в президентских выборах. По словам председателя мероприятия, главной темой дня стала «дипломатия», а основными действующими лицами — советники по экономическим и социальным вопросам.

Участники сессии также затронули темы международного сотрудничества, национальной безопасности. Помимо этого, обсуждались финансовые перспективы Центральноафриканской Республики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.